Verratti: "I fischi del San Paolo fanno male, ma Insigne saprà reagire"

Una carriera iniziata insieme nel Pescara: Marco Verratti difende Lorenzo Insigne dopo la prestazione opaca in Champions League contro il Besiktas. In esclusiva a Premium Sport il centrocampista del Paris Saint Germain parla dell'amico. "I fischi fanno sempre male -ha raccontato Verratti- soprattutto se giochi per la squadra della tua città. Ma lui ha la personalità forte e saprà rispondere sul campo".

Verratti che con Insigne è cresciuto nel Pescara di Zeman sottolinea la scelta di vita dell'amico Lorenzo. "Ha avuto tante volte la possibilità di cambiare maglia, ma ha sempre deciso di restare in azzurro. Per lui giocare con il Napoli è una cosa fantastica e ha la personalità giusta per superare questo momento difficile". Ma chissà se questa volta il talento di Frattamaggiore avrà voglia di resistere alla corte di squadre come il Liverpool e il Tottenham.