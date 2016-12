Verratti era della Roma, Bojan: "Luis Enrique lo bocciò"

13:53 - Se Verratti oggi non è un giocatore della Roma, sappiamo che è il "colpevole": Luis Enrique. Questo perlomeno è quel che sostiene Bojan Krkic: "Luis Enrique bocciò Verratti quando era sulla panchina giallorossa. Non lo riteneva adeguato al livello della squadra". Le parole dell'attaccante dello Stoke City fanno effetto. L'attacco è diretto al tecnico: "E' poco comunicativo e durante la settimana non parla coi giocatori".

In un altro momento forse sarebbero passate inosservate, ma in un periodo in cui la decadenza della Roma di Garcia ha subito anche il sorpasso in classifica della Lazio, tutto fa notizia e soprattutto tutto fa rumore. Anche le parole non proprio al miele di Bojan all'ex allenatore giallorosso Luis Enrique a Cadena Ser: "Non volle portare Verratti a Roma, non lo riteneva abbastanza bravo" ha dichiarato l'attaccante spagnolo fermo ai box per un grave infortunio. Una possibilità svanita nel 2011 che oggi, quattro anni dopo, è un rimpianto grosso così visto che il regista del Psg è nel mirino dei grandi club d'Europa.