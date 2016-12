Verratti: "Cambierà e capirà cosa è il calcio: Balotelli tra i migliori al mondo"

Da promessa a solida realtà. Da campioncino annunciato a regista affermato e inamovibile del Psg e della Nazionale. Marco Verratti è la prova che quando al talento si uniscono serietà, professionalità e voglia di emergere i risultati non tardano ad arrivare. Un esempio, insomma. In Francia è un idolo e in Francia, oggi, era impossibile non gli chiedessero un parere su un altro italiano che Oltralpe è appena giunto: Mario Balotelli. Una partita col Nizza e due gol per l'ex milanista: la rinascita di SuperMario e l'ennesima illusione?



"Penso che cambierà, capirà il calcio, che non è solo stare 90 minuti su un campo, ma tutta la settimana" ha risposto Verratti nella conferenza stampa pre-Champions, alla vigilia del match tra Psg e Arsenal. "Penso che può diventare uno dei quattro o cinque attaccanti più forti del mondo. Non ho visto la partita del Nizza perché stavo guardando il Pescara, la mia squadra del cuore. Ma ho visto sul telefono che Mario aveva segnato dopo sette minuti. E' un buon giocatore, un bravo ragazzo. Il suo problema finora è stata la mentalità".