Verona, ultimatum a Mandorlini: già contattato Guidolin

15:23 - Il pesante k.o. subìto contro la Juve (dopo il 6-1 in Coppa Italia) mette a rischio la posizione di Mandorlini. Come riferito da Paolo Bargiggia a Premium Calcio, al termine della partita c'è stato un vertice negli spogliatoi tra la dirigenza del Verona e il tecnico, a cui è stato dato un ultimatum: sarà decisiva la partita di settimana prossima contro l'Atalanta. Il club nei giorni scorsi aveva contattato Guidolin.

Mandorlini si giocherà dunque il proprio futuro nel match in programma domenica prossima al Bentegodi mentre la società, nei giorni scorsi, aveva già contattato Guidolin per chiedere la sua eventuale disponibilità. Il tecnico del Verona, però, smentisce ogni frizione col club: "Abbiamo un buon rapporto e le stesse vedute dal punto di vista tecnico. Potevamo avere 3-4 punti in più ma anche in meno. Abbiamo cambiato molto ma siamo 5 punti sopra la zona salvezza. Panchina a rischio? Io non ho avuto questo sentore".



Il tecnico analizza così la gara contro la Juve: "Volevamo fare un'altra partita, ma abbiamo subito gol dopo soli 3 minuti. In questo momento, per noi, la Juventus è una montagna insormontabile, che mette a nudo i nostri limiti. Siamo caduti e ci rialzeremo. Da domenica inizia un nuovo campionato e dobbiamo essere pronti". Intanto Luca Toni difende a spada tratta l'allenatore: "Se esonerassero un tecnico che ha 21 punti, e dopo due partite con la Juve, mi stupirei".