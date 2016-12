Verona-Milan 2-1: i rossoneri complicano la corsa all'Europa

LA PARTITASotto la voce "farsi del male" probabilmente c'è una bella foto del Milan, probabilmente una delle tante rabone di Bacca. La trasferta del Bentegodi, storicamente indigesta ai rossoneri, sembrava una formalità per gli uomini di Brocchi nella prima delle ultime quattro tappe al ritorno in Europa. Invece i conti sono stati portati a termine senza l'oste, particolarmente infervorato e pronto a lasciare sul campo fino all'ultima goccia di sudore. Sforzo poi vanificato dal successo del Carpi che condanna l'Hellas alla Serie B. Il 2-1 è comunque una piccola grande soddisfazione per Delneri, arriva a tempo scaduto dopo un quarto d'ora finale costellato da super interventi di Donnarumma e mette nei guai il Milan che si trova a difendere il sesto posto dal Sassuolo ora a un solo punto, confermandosi un punto di domanda grosso quasi un lustro.



Eppure le premesse per un avvicinamento soft alla finale di Coppa Italia c'erano tutte. Invece, niente. In una settimana il Milan di Brocchi ha perso di luce propria, che forse non aveva nemmeno a Genova, ma che al Bentegodi si è spenta del tutto incassando una sconfitta tosta e devastante contro una squadra quasi in Serie B. Un 2-1 gialloblù maturato in rimonta dopo l'iniziale vantaggio di Menez al 21' dopo la parata di Gollini su Honda che sembrava mandare in soffitta il deludente 0-0 interno col Carpi, per la serie punti gettati al vento. Col passare dei minuti invece il Milan si è spento sprecando il raddoppio al 58' con l'ennesima rabona di Bacca a tu per tu col portiere e con due compagni accanto. E se il pareggio di Pazzini arriva su rigore in maniera del tutto casuale e fortuita, l'ultimo quarto d'ora è un dominio di cuore e grinta veronese, quella che ai rossoneri è mancata per buona parte della stagione. La serie di occasioni create dai gialloblù è incredibile, così come le parate salva-risultato di Donnarumma su Pazzini, Romulo e Juanito Gomez. Al 93' però la magia su punizione di Siligardi che fa calare il sipario sulla partita e sui chilometri macinati da Brocchi nell'area tecnica. Lui sì ha corso e parecchio, ma il suo Milan cammina e sente il fiato sul collo del Sassuolo e di Di Francesco.