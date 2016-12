Verona-Milan 1-3, Inzaghi: "Tre punti importantissimi"

14:07 - La vittoria in casa del Verona è un passo importante per il Milan di Pippo Inzaghi: "Tre punti importantissimi, abbiamo fatto una grande partita su un campo inviolato - ha dichiarato il tecnico a fine partita -. Abbiamo costruito bei gol e questo mi riempe di orgoglio". Protagonista Honda: "Parlare di lui ora è troppo semplice". El Shaarawy invece è uscito scuro in volto: "Tutti sanno quanto lo stimi. Quando giochi così bene, il gol non conta".

Contro l'Hellas è stata anche la giornata delle rivincite per Abbiati ed Essien: "Cristian è un ragazzo straordinario. Ha fatto due parate importanti e mi fa dormire sonni tranquilli. Essien è un ottimo professionista, non ho mai avuto dubbi di mettere lui al posto di De Jong. Sono felice e i complimenti vanno a loro, così come a Honda". Nel lavoro del reparto avanzato si vede la mano di Pippo Inzaghi: "I tre davanti devono pensare a fare gol, poi se qualcuno riesce ad accompagnare meglio ancora. Dobbiamo fare meglio dal punto di vista difensivo e oggi tutti hanno fatto bene nelle due fasi. Le cose che abbiamo provato in allenamento sono venute, sono soddisfatto".