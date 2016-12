Verona-Milan 1-3: Honda è proprio un fenomeno

00:02 - Verona-Milan 1-3. Nel segno di Keisuke Honda, fenomeno del Milan di Pippo Inzaghi e protagonista al Bentegodi con due gol d'autore. Apre le marcature il brasiliano Marques al 21', con una clamorosa autorete. Al 27' il gol di Honda in contropiede e all'11' st, ancora in contropiede, il bis del giapponese. Nel finale, gol di Nico Lopez al 42' st. Il Milan sale a 14 punti: la zona-Champions si avvicina.

LA PARTITA

L'autogol (clamoroso) di Rafael Marques Pinto, incredulo come tutti i veronesi, e il "solito" Honda oramai consacrato cannoniere milanista nonché pupillo di Pippo Inzaghi, sono i referenti di quei sei minuti -nel cuore del primo tempo- che cambiano il corso della sfida. Da un traversone di Abate al 21' nasce il tap-in suicida del brasiliano, da una ripartenza di Muntari al 27', perfezionata da El Shaarawy, l'osservato speciale, nasce l'assist per l'incrocio vincente in corsa di Honda. I difensori del Verona? Seguono Torres, bravo a portarseli a spasso.

Verona-Milan 0-2 dice il tabellino a quel punto. E' un doppio vantaggio esagerato, perché Halfredsson sbaglia di un niente al 25' il gol del pareggio con un gran diagonale, ma è indubbio che il Milan della prima mezz'ora abbia qualcosa in più, proponga maggiori insolenze offensive, tanto da andare vicino al vantaggio già nel primi dieci minuti (Faraone e Torres): dunque, merita di essere avanti.

Buon Milan, con tanta carica addosso e un discreto ordine nel proporsi in attacco: Abate è ispirato nelle fughe di destra, El Shaarawy fa e disfa, nel senso che fa molto movimento e incespica talvolta in zona-gol, Torres appare poco, ma impegna la difesa veronese, Essien al centro delle operazioni fa il suo dovere.

Il Verona? Stordito dai due gol, non perde tempo. E dal centro di rianimazione esce alla svelta, alla ricerca di un qualcosa che assomigli a un raggio di sole. La difesa del Milan, se attaccata, non è che mostri blocchi di granito, ma dietro a tutti Christian Abbiati, 37 anni, sfoggia balzi miracolosi per strappare dalla porta i colpi di testa di Toni e di Jankovic cercando di strappare alla domenica la palma del migliore. E si capisce come Diego Lopez, pur guarito, sia costretto alla panchina.

La ripresa, da poco aperta, segna la fine del match. Il Verona si ingegna per cercare quella rete-speranza, ma il Milan riparte, implacabile, con un assist dalla difesa di Rami che va a trovare il solito Honda in piena corsa verso Rafael. Il giapponese è diventato un killer del gol e non sbaglia il tocco in diagonale sull'uscita del portiere. E' l'11' st, è il 3-0 nel segno del Milan, di Pippo Inzaghi e di Keisuke Honda, sesto gol di stagione. Andrebbe celebrato come si deve.

La partita, poi, ha molto da dire per qualche emozione in zona-gol, anche se poco per la sostanza di un match oramai chiuso. La ricerca del gol di Torres (gli farebbe bene) finisce a metà della ripresa, c'è spazio per Menez. La partita del Faraone si chiude di lì a poco, ma è andata bene. Quanto al Verona, l'ingresso di Nico Lopez accende qualche fuoco, Abbiati è in grado di parare qualunque cosa capiti. Tutto, meno il siluro dello stesso Lopez (42' st), ovvero il gol della bandiera gialloblu.

Della fatal-Verona nemmeno tracce. Se vogliamo un brusco risveglio per la squadra di Mandorlini, incappata in un Milan al di sopra delle righe e delle attese, ritmo alto e qualità di palleggio su un fronte d'attacco molto ampio, come piace a Inzaghi. Magari, in rossonero, ancora qualche ansia difensiva: ma questo, si sa, è il prezzo che il tecnico ha messo in conto e lo dice sempre. Se vuoi osare e giocar bene, devi pure concedere qualcosa agli altri. Ma vuoi mettere...

LE PAGELLE

Marques 4 - La disperazione negli occhi e nel cuore per quell'autorete sensazionale che cambia la storia della partita. Come si fa a consolarsi e a riparare?

Marquez 5 - La quasim omonimia della domenica veronese ha esiti nefasti. All'autogol del collega, l'ex stella del Barcellona aggiunge un cartellino giallo e poi un bis da meritarsi il rosso.

Halfredsson 6,5 - Una volata di 50 metri, un diagonale che non darebbe scampo ad Abbiati e finisce fuori di poco. Poteva essere il gol dell'1-1, è una delle cose pregevoli che fa.

Toni 6 - Botte e agonismo, prende e restituisce. Lotta come un dannato, ma senza fortuna.

Nico Lopez 6,5 - Forse Mandorini l'ha fatto entrare tardi? Quando arriva lui, l'impatto del Verona in zona-gol si perfeziona. Ma è tardi.

Abbiati 8 - Il gran colpo del Milan, lo si deve (anche) a lui. Due parate-prodigio, sul 2-0, evitano pensieri collettivi. A 37 anni, non mostra i segni del tempo. Anzi.

Abate 7 - Ha energie e idee per spingersi nel cuore della difesa del Verona. E' l'arma offensiva aggiunta del coro offensivo rossonero. E la causa dell'autogol di Marques.

Essien 6,5 - Essenziale davanti alla difesa, semplice nel disimpegni: come sa essere e come deve essere.

Honda 8 - Doppietta e 6 gol, come Carlitos Tevez che passa per un portento. Dunque, siamo alla pari e siamo dinanzi a un mezzo prodigio di Pippo Inzaghi che ha trasformato Honda: da promessa mancata a mattatore.

Torres 6 - Non male e nemmeno bene come si vorrebbe che sia. Allo spagnolo manca il guizzo del gol, quella scintilla indispensabile. E' al servizio del gruppo, ma ci vuole di più.

El Shaarawy 6,5 - Finalmente il ritorno in campo e quel moto perpetuo che fa del Faraone una promessa di campione, per il Milan e per la Nazionale. Quando avrà anche riannodato il filo con certe confidenze in zona-gol, sarà al meglio.

IL TABELLINO

VERONA-MILAN 1-3

Verona (4-3-3): Rafael 6; Moras 5, Marquez 5, Marques 4, Agostini 5,5; Ionita 6 (27' st Nico Lopez 6,5), Tachtsidis 6, Hallfredsson 6,5; Gomez 6 (24' st Nené 6), Toni 6,5, Jankovic 5,5 (21' st Campanharo 6). A disp.: Gollini, Benussi, Gu. Rodriguez, Martic, Sorensen, Ale Gonzalez, Brivio, Valoti, Saviola. All. Mandorlini 6

Milan (4-3-3): Abbiati 8; Abate 7, Alex 6, Rami 6,5, De Sciglio 6; Poli 6, Essien 6,5, Muntari 6,5; Honda 8 (40' st Bonera sv), Torres 6 (24' st Menez 6), El Shaarawy 6,5 (31' st Bonaventura 6). A disp.: Diego Lopez, Agazzi, Zapata, Zaccardo, Armero, Saponara, Van Ginkel, Pazzini, Niang. All. Inzaghi 7

Arbitro: Valeri

Marcatori: 21' Marques (V) aut, 27' Honda (M), 11' st Honda (M), 42' st Nico Lopez (V)

Ammoniti: Agostini, Tachtsidis (V), Honda (M)

Espulsi: Marquez (V) 47' st per doppia ammonizione

Note: --