Verona, Mandorlini in bilico: "La società mi è vicina"

Ore di riflessione in casa Verona. Il tema è quello della posizione di Andrea Mandorlini, ancora meno saldo dopo la sconfitta interna contro il Bologna. Dopo la gara, il tecnico ha ammesso: "Se sono dodici partite che non vinciamo vuol dire che c'è qualche problema. Ho parlato con la dirigenza, mi è vicina". Se il presidente Setti dovesse decidere per l'esonero, il primo nome sulla lista sarebbe Francesco Guidolin.