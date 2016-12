Verona, lutto grave per Vangelis Moras: morto il fratello Dimitris

Non ce l'ha fatta Dimitris Moras, scomparso questa notte dopo aver lottato per quasi un anno e mezzo contro una rara forma di leucemia che gli era stata diagnosticata nel marzo del 2014 durante una vacanza in Australia. Lo piangono il fratello Vangelis, difensore del Verona, e con lui i compagni e tutto il mondo del calcio. "Il Presidente Setti, la Società, mister Mandorlini, lo staff tecnico e tutta la squadra - recita il comunicato apparso sul sito del club veneto - esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Moras e di Vangelis per la scomparsa del fratello Dimitris".



Vangelis, che un anno fa - subito dopo i Mondiali in Brasile con la sua Grecia - aveva donato il midollo osseo al fratello, ha lasciato ieri il ritiro del Verona a Racines non appena saputo del peggioramento delle condizioni del fratello dopo mesi di speranza per un miglioramento che gli aveva restituito il sorriso. Nella notte la triste notizia.