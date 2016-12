Verona-Lazio, Pioli a caccia del terzo posto

15:53 - Motivazioni fortissime al Bentegodi: questa sera, alle ore 20:45, Verona e Lazio scenderanno in campo per il posticipo della 9° giornata di Serie A. Due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti: i padroni di casa cercano i tre punti per rilanciarsi dopo due sconfitte consecutive e nove gol presi complessivamente tra Milan e Napoli, mentre i biancocelesti mettono nel mirino il terzo posto solitario.

La quinta vittoria consecutiva in campionato permetterebbe alla squadra di Pioli di volare a -4 dalla vetta della classifica. Uno scenario che pochi s'immaginavano dopo l'inizio shock di stagione di Candreva e compagni, che avevano racimolato solamente tre punti nelle prime quattro giornate. Match delicato per Mandorlini: società e tifoseria si aspettano una reazione d'orgoglio tra le mura amiche dopo i il 6-2 del San Paolo di pochi giorni fa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Verona (4-3-3): Rafael; Martic, Moras, Marquez, Agostini; Campanharo, Tachtsidis, Hallfredsson; Gomez, Toni, Nico Lopez. A disp.: Benussi, Gollini, Sorensen, Lazaros, Luna, Brivio, Ionita, Ale. Gonzalez, Valoti, Saviola, Jankovic, Nené. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Obbadi, G.Rodriguez, Sala, Marques

Lazio (4-3-3): Marchetti; Cavanda, De Vrij, Ciani, Radu; Parolo, Biglia, Ledesma; Candreva, Djordjevic, Lulic. A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Braafheid, Pereirinha, A. Gonzalez, Ederson, Onazi, Felipe Anderson, Klose. All.: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gentiletti, Basta, Keita, Cataldi, Cana, Mauri, Konko