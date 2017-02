Verona: il presidente Setti e Toni aggrediti ad Avellino

Brutta avventura per il presidente del Verona Setti e i dirigenti Toni e Barresi, aggrediti da un gruppo di tifosi facinorosi mentre stavano raggiungendo lo stadio Partenio in auto per seguire il match della 25a giornata di Serie B. Gli aggressori hanno riconosciuto il patron dell'Hellas e, dopo insulti e minacce, hanno danneggiato l'auto. Visibilmente scosso, Setti si è recato in Questura per denunciare l'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori hanno assalito la macchina del presidente, sfondando i vetri con calci e pugni, lanciando insulti e minacce.



Il massimo dirigente scaligero, che era in compagnia dei dirigenti Luca Toni e Francesco Barresi, ha resistito all'aggressione e si è poi recato in Questura per denunciare l'accaduto. Illesi, ma molto preoccupati, i tre sono rientrati in hotel e non sono andati allo stadio per seguire la squadra di Pecchia.