Verona, game over per Mandorlini

La sconfitta di Frosinone è costata cara ad Andrea Mandorlini : l' Hellas Verona ha deciso di esonerarlo. L'allenatore dopo cinque anni sulla panchina scaligera paga, complici i molti infortuni, il brutto avvio di stagione con solo sei punti in 14 partite. E' arrivata anche la nota ufficiale: "Grazie di tutto". Il sostituto dovrebbe essere Eugenio Corini che, però, è ancora sotto contratto con il Chievo .

Mandorlini in mattina ha diretto regolarmente l'allenamento defaticante, ma nel pomeriggio la società si è riunita e ha preso la decisione di cambiare guida tecnica.

IL COMUNICATO UFFICIALEL'Hellas Verona FC informa di aver sollevato dall'incarico il tecnico Andrea Mandorlini e i suoi collaboratori. Ad Andrea e al suo staff i ringraziamenti da parte del Club per aver, attraverso dedizione, indiscutibile professionalità e intensa passione, condiviso gioie, dolori ma soprattutto vittorie, sul campo e fuori, che hanno portato la squadra dalla Lega Pro fino al palcoscenico della Serie A. Al Mister e al suo staff il più sincero in bocca al lupo per il futuro professionale.