Verona: daspo per il tifoso in tribuna in accappatoio

Non si può andare allo stadio in ciabatte, costume e accappatoio. Un tifoso del Verona, infatti, è stato punito con il Daspo per essersi presentato al Partenio di Avellino, lo scorso 11 febbraio, con il look balneare. Il supporter gialloblù non è nuovo a questo tipo di iniziative: si era presentato in tenuta da sci all’Arechi di Salerno. Ora dovrà seguire la sua squadra da casa e rinunciare ai travestimenti bizzarri. Per fortuna per lui sta arrivando Carnevale...