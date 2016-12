Verona-Cagliari 1-0: Tachtsidis punisce Zeman al 90'

00:02 - C'è voluta una gran botta da fuori di Tachtsidis al Verona per piegare al 90' la difesa del Cagliari di Zeman. Nell'anticipo della sesta giornata di Serie A i gialloblù di Mandorlini hanno vinto 1-0 con un secondo tempo di grande intensità. Nella prima frazione annullato un gol ingiustamente a Toni dopo un buon inizio dei sardi, ma nella ripresa il Verona domina, colpendo due traverse con Jankovic e Toni. Poi il jolly pescato dal greco.

LA PARTITA

Una partita così bella e giocata a un ritmo elevatissimo non poteva finire 0-0. A dispetto del risultato finale infatti, Verona-Cagliari è stata qualcosa di più di una partita equilibrata decisa all'ultimo respiro da una gran botta di Tachtsidis. E' stata una sfida a viso aperto, colpo su colpo e metro su metro tra due squadre che non si sono risparmiate. Un tempo per uno si potrebbe dire con i primi 45' di marca rossoblù e la ripresa a forti tinte gialloblù, fino alla pennellata finale per l'1-0.

Nel primo tempo è il Cagliari a fare la partita anche se a recriminare è comunque il Verona per un gol ingiustamente annullato per fuorigioco a Toni al 26'. Prima e dopo, però, sono i sardi a costruire le occasioni migliori per passare in vantaggio con Ibarbo, che si divora due gol nei primi sette minuti e Ceppitelli che, tutto solo in area piccola su corner, non trova lo specchio della porta. Alla sagra dell'errore partecipa anche Sau ma trovando un Rafael (al rientro) molto attento su ogni pallone. Il ritmo elevatissimo intimidisce il Verona che non sfrutta un paio di ripartenze per fare male all'altissima difesa di Zeman.

La musica cambia radicalmente nel secondo tempo. La benzina del Cagliari termina molto velocemente con il campo che con il passare dei minuti diventa un teatro per il gioco veronese. Cossu, da ex poco amato, provoca i tifosi di casa ma si eclissa totalmente dal terreno perdendo ogni contrasto e venendo sommerso dai fischi a ogni pallone toccato. Al tempo stesso il Verona sale di tono con gli ingressi di Jankovic e Hallfredsson. Ceppitelli salva sulla linea un colpo di testa di Toni, poi è la traversa a diventare protagonista negando a Jankovic, con una gran botta dal limite, e Toni il gol del vantaggio. Il gol però è nell'aria e arriva all'89' con un sinistro di prima di Tachtsidis, proprio uno dei pupilli di Zeman. Una rete da tre punti che lancia il Verona a quota undici punti. Il volo può continuare.



LE PAGELLE

Moras 7 - Terzino contro Cossu, tutti si aspettavano il flop del greco. Invece il gigante soffre i primi dieci minuti, poi annulla il folletto sardo che al resto pensa da solo. Partita di sostanza come il suo inizio di campionato

Tacthsidis 7 - La sua rete decide un match complicato dopo una buona prova in regia. E' fondamentale per il gioco di Mandorlini, al suo ritmo. Bene in copertura

Ekdal 5,5 - Chiedergli di ripetere la prova di San Siro è impossibile, ma lo svedese fatica a trovare il suo spazio in campo. Non si propone mai nell'area avversaria.

Ibarbo 5,5 - Sulla coscienza ha almeno due occasioni buttate al vento. La sensazione è di un giocatore ancora incompiuto



IL TABELLINO

VERONA-CAGLIARI 1-0

Verona (4-3-3): Rafael 6,5; Moras 7, Marques 6,5, Marquez 6, Agostini 6; Ionita 5,5, Tachtsidis 7, Campnharo 5,5 (21' st Hallfredsson 6,5); Juanito Gomez 6 (43' st Nené sv), Toni 6,5, Nico Lopez 5,5 (21' st Jankovic 7). A disp. Gollini, Ferrari, Rodriguez, Sorensen, Luna, Brivio, Valoti, Saviola. All. Mandorlini 6,5

Cagliari (4-3-3): Cragno 6,5; Balzano 6,5, Ceppitelli 6, Rossettini 5,5, Avelar 6; Dessena 6 (31' st Joao Pedro 5,5), Crisetig 6,5, Ekdal 5,5; Ibarbo 5,5, Sau 5 (16' st Longo 5,5), Cossu 5,5 (31' st Farias 5,5). A disp.: Carboni, Capuano, Murru, Pisano, Barella, Donsah, Caio Rangel, Farias. All.: Zeman 6

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 44' st Tachtsidis

Ammoniti: Tachtsidis (V); Dessena, Ibarbo, Rossettini (C)

Espulsi: nessuno