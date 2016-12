Le altre scelte del ct sono piuttosto chiare. Fermo restando il 3-5-2, in difesa con Bonucci e Barzagli ci sarà l'esordio di Romagnoli al posto dello squalificato Chiellini. Davanti la coppia fissa Eder-Pellé, con Immobile e Belotti pronti a subentrare a partita in corso (con la Macedonia, invece, uno dei due dovrebbe giocare titolare).



Il centrocampo è il reparto sul quale Ventura ha lavorato di più. Le non perfette condizioni di Verratti fanno sì che in regia ci sarà De Rossi, utile anche come schermo per la difesa. Ai suoi fianchi, oltre a Parolo, ci sarà Bonaventura: il rossonero agirà da interno sinistro, dopo che Montella lo ha lanciato come mezzala nel Milan. I suoi inserimenti saranno vitali per gli azzurri. Infine le fasce: Florenzi è in netto vantaggio su Candreva. Una scelta "conservativa", per limitare le scorribande di Jordi Alba. A sinistra l'unico vero dubbio. Mercoledì Ventura ha provato Criscito, nell'ultimo allenamento invece ha schierato De Sciglio, che dovrebbe partire dal primo minuto.