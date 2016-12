Ventura, un turno di squalifica per il gestaccio

15:55 - L'allenatore del Torino Giampiero Ventura è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo. Il tecnico, si legge nelle motivazioni, "ha rivolto ad uno spettatore, con gestualità gravemente intimidatoria, un'espressione minacciosa". Ventura, al termine della gara, aveva portato il pollice alla gola e minacciato una persona in tribuna. Per Mancini, invece, solo un'ammonizione con diffida: il tecnico dell'Inter era stato espulso per proteste.

Per Mancini si tratta quindi di un "avvertimento" per "avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica e rivolgendo al Quarto Ufficiale un'espressione irriguardosa". E' successo durante il big match con la Roma. Ventura, invece, per "avere, al termine della gara (con la Juventus, ndr), dal recinto di giuoco, rivolto ad uno spettatore, con gestualità gravemente intimidatoria, un'espressione minacciosa; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale".

I giocatori squalificati per la prossima giornata di campionato sono: Barreto e Vazquez (Palermo), Felipe (Parma), Domizzi (Udinese), Essien (Milan), Koulibaly (Napoli), Lichtsteiner (Juventus), Burdisso (Genoa), Dramé (Atalanta), Gazzi (Torino), Hallfredsson (Verona), Magnanelli (Sassuolo), Obiang e Soriano (Sampdoria).

Infine le società: ammenda di 15mila euro alla Sampdoria per cori insultanti di origine territoriale da parte dei suoi tifosi; 8mila alla Roma per lancio in campo di fumogeni, bengala e petardi.