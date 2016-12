Ventura: "Se il Toro fa il Toro nulla ci è precluso"

20:00 - "Avremo difficoltà maggiori rispetto a Bilbao, contro un avversario che sta dominando il campionato. Contro lo Zenit sarà una verifica sulla personalità della squadra e un'esperienza importante. Ma se il Toro fa il Toro niente ci è precluso". E' carico Giampiero Ventura alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League a San Pietroburgo. "Ho provato a cercare Spalletti ma poi ho saputo che è all'estero e ho deciso di non disturbarlo".

Sulla scelta di fare la rifinitura al centro Sisport: "Non è importante, credo invece che lo sia di più allenarsi al meglio, e noi lo abbiamo fatto sul nostro campo ieri". Ventura parla poi del tecnico dello Zenit Villas Boas: "E' molto giovane ma ha una panchina importante come quella dello Zenit, e un motivo sicuramente ci sarà". Su Darmian, al suo fianco in conferenza stampa: "Dopo quattro anni è diventato un protagonista e non ha nessun timore, anzi, è eccitato dall'affrontare lo Zenit. Questo è un segno di crescita".

VILLAS-BOAS: "TORINO FORTE E MOTIVATO

Andre Villas-Boas teme il Torino e non nasconde le sue preoccupazioni. "Sarà difficile perché il Torino gioca bene e in più sono motivati e organizzati col gioco. La sosta lunga del campionato russo? E' stato un problema, ma per fortuna abbiamo ricominciato bene. Quando prenderemo il ritmo si vedrà ancora di più la differenza", ha detto l'allenatore dello Zenit a Premium Sport. E ancora: "Ventura ha dato un'ottima organizzazione tanto in difesa quanto in attacco, il Torino legge bene le partite e si difende con cinque giocatori: non è facile trovare un varco. Non lo conoscevo, ma l'ho studiato a fondo. Certo, tra la serata di Bilbao e la domenica a Udine c'è stata una bella differenza, mi sono fatto le mie idee. Ma Ventura l'avevo già apprezzato quando guidava il Bari (Villas-Boas era assistente di Mourinho all'Inter, ndr)".