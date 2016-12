Ventura lancia De Rossi e Verratti in cabina di regia nel nuovo 4-2-4

Oggi ampio spazio alle esercitazioni tecnico-tattiche in vista della trasferta di Vaduz, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Di fronte i giovani della Fiorentina. Nel nuovo modulo con la difesa a quattro davanti a capitan Buffon la certezza è Bonucci, al suo fianco giocherà Romagnoli. Sulle fasce De Sciglio è favorito su Antonelli a sinistra, mentre a destra dovrebbe partire titolare Darmian. In avanti non si tocca la coppia Immobile-Belotti, 17 reti in due in questo inizio di stagione, con loro dovranno garantire profondità e cross Candreva e Bonaventura. Poi quando saranno in cassaforte i tre punti per la corsa al Mondiale russo ci sarà spazio per gli esperimenti. E martedì prossimo a San Siro contro la Germania dovrebbero trovare spazio in difesa Astori e Rugani.