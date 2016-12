Ventura: "Juve favorita col Real, ma col mio Toro..."

Insomma, il messaggio che se ne potrebbe dedurre è questo: se Ancelotti vuole andare in finale di Champions venga a chiedermi come si batte la Juve. Sia chiaro, il tutto detto in toni semi-seri e scherzosi. Nessuna boria, nessuna presunzione. Anzi. Perché quando il discorso si fa serio, le parole di Ventura sono molto chiare: "Se il Real è quello che abbiamo visto a Torino, la Juve ha molte chances di passare il turno, anche se a Madrid non sarà certamente facile. Oggi credo che la squadra di Allegri abbia il 51% di possibilità. E comunque non penso che il Real, in questo momento, sia la squadra più forte d'Europa".



Europa che vuole essere un obiettivo anche del Torino. Il tutto passando per la sfida decisiva con il Genoa: "Abbiamo sciupato opportunità importanti e ora ci tocca inseguire" ha concluso Ventura. "Però sono convinto che se riusciremo a ottenere un risultato positivo a Genova, lunedì sera, in una sfida che è una sorta di spareggio, poi avremo ancora possibilità di qualificarci all'Europa League".