Ventura a Casa-Torino: azzurro ed emozioni granata

"Fa un piacevole effetto, non sono andato via da molto. Ho ritrovato le stesse persone, gli stessi colori, mi sento a casa". Sono queste le parole del ct della nazionale Giampiero Ventura rilasciate a Torino Channel in occasione della visita ufficiale al club granata per l'allenamento pomeridiano.

"Ho trovato grande gentilezza e disponibilità da parte di tutti, in 30 secondi ho rivisto i flashback dei miei 5 anni, ricordo esattamente ogni singola sensazione dal mio primo giorno alla Sisport fino all'ultimo - ha proseguito il ct dell'Italia - Auguro al Torino le migliori fortune nella speranza che metta in luce giocatori che possano essere utili alla nazionale. Cinque anni di granata non si possono dimenticare".