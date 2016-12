Venezuela, bloccano bus di una squadra di calcio e rapinano tutti

Momenti di terrore per la squadra di calcio del Trujillanos, in Venezuela. Sei uomini armati hanno bloccato l'autobus che trasportava giocatori e staff, rapinando tutte le persone a bordo e minacciando di far saltare in aria il mezzo con delle granate. Il gruppo stava tornando da Monagas, dove domenica ha perso una partita per 2-1, quando il bus è stato bloccato vicino a Boca de Uchire, nello stato orientale di Anzoategui.