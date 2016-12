Venezia, ecco Inzaghi: "Mi han cercato in Cina, ma ho scelto la Lega Pro"

Dopo un anno lontano dal campo, Pippo Inzaghi riparte dalla Lega Pro . L'ex tecnico rossonero è stato infatti presentato dal Venezia . "Ho incontrato diverse squadre anche di categoria superiore, anche squadre cinesi , ma quando mi ha chiamato il Venezia non ho avuto dubbi - ha spiegato Inzaghi -. Per me questa è la Serie A, non c'entrano la categoria e nemmeno i soldi. Conosco bene questo campionato". Poi su Tacopina : " Abbiamo un presidente da Champion s ".

Appena sbarcato in Laguna, Pippo morde il freno. La voglia di tornare in panchina è tanta: "Stare lontano dai campi da calcio mi ha fatto malissimo. Io comincerei domani, non andrei neppure in vacanza, ma mi dicono che non è possibile".



Quanto al passaggio dalla Serie A alla Lega Pro, Inzaghi non ha alcun dubbio sulla scelta fatta: "Conosco tutti i giocatori della Lega Pro, è una malattia mia da sempre, da quando ero giocatore". Chiari anche obiettivi e possibili difficoltà: "Tutti avranno il sogno di battere il Venezia. Avremo tutte le luci puntate addosso, spero di tornare in Serie A con questa squadra". Sul mercato, intanto, Tacopina si è già mosso, regalando Domizzi a Inzaghi. Ma non è finita qui. "Mi stanno accontentando con grandi giocatori che arriveranno", ha spiegato il nuovo tecnico del Venezia.



Infine parole dolci per il Milan: "Volevo ringraziare il Milan, i miei anni più belli li ho vissuti con quella maglia. Quanto accaduto l'anno scorso non ha minimamente scalfito l’amore per quei colori"