Vecchi: "Gara decisiva, mi affido ai giocatori: loro sanno cosa fare"

VECCHI: SONO CARICOCos'è successo in queste poche ore?

"Ci siamo allenati alla Pinetina, una giornata per conoscersi, ma i giocatori li conoscevo già".

Come ci si trova a dover preparare una gara così importante?

"E' una situazione particolare, ma la squadra la conosco bene, giorno per giorno ho imparato a conoscerla in questi mesi. In ritiro poi io e il mio staff abbiamo lavorato con sette o otto nazionali, lo staff conosce bene tutti. E poi spesso alleniamo qualcuno della prima squadra. Certo, a preparare una gara così si è sotto pressione. Non è facile, ma so che daremo il massimo".

Cosa pensa di De Boer?

"Mi spiace per lui, per la passione e l'impegno che ha messo nell'Inter. Avevamo un ottimo rapporto, mi spiace per il suo lavoro, ma sono cose che succedono nel calcio".

Come cambierà l'Inter?

"Non ci saranno tante sorprese. I giocatori sono di livello internazionale".

Qual è il suo stato d'animo? Si gioca una gara decisiva, da traghettatore.

"Il ruolo di traghettatore non m'importa molto. Non so cosa succederà. Ringrazio il direttore e Suning, ringrazio il presidente Thohir. La partita di domani è importante, non ha senso guardare più in là. Faremo affidamento su giocatori forti, mi affido un po' a loro. La gara può essere decisiva".

Di che cosa ha bisogno oggi la squadra?

"Di essere più sicura di sè. Tre-quattro concetti da mettere a punto fra oggi e domani, alla ricerca di una serenità e di una convinzione che possono aiutare".

I suoi pensieri?

"Passano miliardi di cose nella testa, c'è poco tempo per fare le tante cose che vorresti fare, capire gli avversari sarà molto importante. Se passerò la notte insonne? No, dormirò bene".

Può bastare un pareggio contro il Southampton?

"Non è detto che possa bastare. Noi giocheremo per vincere, le partite mi piace giocarle, poi dipenderà anche dall'atteggiamento dei nostri avversari: se c'è da attaccare lo faremo, se c'è da difendere lo faremo con i denti".

Cosa chiede ai giocatori?

"Nelle gare importanti, i giocatori importanti sanno dare il meglio di sé. Mi affido alla loro capacità, alla loro esperienza. Per ora sono abbastanza tranquillo. Poi, nell'imminenza della partita, vedremo".