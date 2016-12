Vaticano, Maradona incontra Papa Francesco

17:36 - Diego Armando Maradona in visita in Vaticano da Papa Francesco per promuovere le iniziative e progetti di "Scholas Occurentes", l'organizzazione educativa internazionale promossa dal Pontefice. "Credo che tutti noi riconosciamo che è un fenomeno e posso dire di essere sostenitore di Francesco", ha detto Maradona aggiungendo poi: "Il Santo Padre mi tratta come un fratello e tratta tutti nella stessa maniera".

"Vorrei davvero ringraziare Francesco per tutto l'affetto che mi dà - ha detto Maradona -. Oggi credo che tutti noi riconosciamo che è un fenomeno, che farà qualcosa per i ragazzi e che abbiamo un Papa fantastico. Abbiamo parlato di molte cose, dell'impegno affinché i giocatori si uniscano e facciano qualcosa per i bambini che non mangiano in molte parti del mondo. E siamo stati d'accordo totalmente, ma ci vorrà molto tempo. Oggi posso dire di essere sostenitore di Francesco. Il primo sostenitore di Francesco sono io".

A proposito dell'incontro col Papa, Maradona ha poi aggiunto: "Il Santo Padre mi tratta come un fratello e tratta tutti nella stessa maniera. Lui tratta tutti allo stesso modo: bacia tutti, abbraccia tutti. Lui ha poco tempo a disposizione, lavora tantissimo ma trova sempre il tempo per tutti". "E' straordinario - ha proseguito - incontrare Papa Francesco e aderire ad un'iniziativa sportiva che intende aiutare molti ragazzi". "Quello che sto vivendo è un sogno - ha concluso l'ex 'Pibe de oro' -. Questo è quello che volevo fare da tanto tempo. Io ho giocato al calcio e oggi ci sono ragazzi che continuano a giocare a calcio, ai quali bisogna comprare gli scarpini, per i quali non c'è un campo dove possano giocare. Quello che noi vogliamo fare con Scholas è aiutarli. E tutti i giocatori, tutti i giocatori di calcio sono con Francesco".