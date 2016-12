Vardy show, Ranieri è sempre più vicino al titolo

Il Leicester supera a pieni voti l'esame Sunderland , ma il Tottenham non molla. Nella 33.a giornata di Premier, la squadra di Ranieri si impone 2-0 allo Stadium of Light con la doppietta di un super Vardy, ma il vantaggio in doppia cifra sugli Spurs dura solo poche ore: i londinesi infatti travolgono 3-0 il Manchester United grazie a Alli, Alderweireld e Lamela e restano così a -7. Il Leicester è già qualificato per i preliminari di Champions.

Non succedeva dalla stagione '79/'80 che il Leicester infilasse cinque 'clean sheet' consecutivi: la squadra di Ranieri ci riesce dimostrandosi ancora una volta solida dietro e cinica davanti. Vittima di turno il Sunderland, che quest'anno in casa ha vinto solo 4 volte: i Black Cats però partono grintosi e mettono in difficoltà la Foxes, dirottando il match sul binario dell'agonismo. Poche occasioni nel primo tempo, entrambe le squadre reclamano un calcio di rigore, e nel finale Schmeichel è reattivo sul diagonale di Borini. Nella ripresa la musica cambia e al minuto 66 Vardy sblocca il punteggio: lancio di Drinkwater e volata di Vardy che entra in area da sinistra e beffa Mannone con un preciso diagonale. Le squadre si allungano e le chance arrivano: clamorosa quella del Sunderland con Rodwell, che all'82' allarga il piattone da due passi e manda il pallone in curva. Passato lo spavento, il Leicester si riorganizza: prima Ulloa sbaglia tutto davanti al portiere, poi però ci pensa Vardy al 95' a far scendere i titoli di coda sul match con uno sprint in campo aperto dove di slancio salta Mannone e insacca a porta vuota.



A passare a pieni voti la prova di maturità c'è pure il Tottenham, che nonostante la pressione di dover vincere per forza e un avversario non certo sprovveduto, aspetta il momento giusto per colpire e mandare al tappeto lo United. Primo tempo avaro di emozioni, con una grande parata di Lloris su Martial che salva il risultato e tiene a galla gli Spurs. Nella ripresa i padroni di casa alzano il baricentro e nel giro di sei minuti mettono a segno un tris che piega le gambe ai Red Devils: prima (70') Eriksen va via sulla sinistra e mette un cross basso sul quale Alli deve solo mettere il piattone da due passi, poi (74') Alderweireld svetta più in alto di tutti sulla punizione tagliata di Lamela, infine (76') proprio El Coco mette cala il tris con un mancino rasoterra su cross di Rose. Mister Pochettino crede ancora nella rimonta, mentre la squadra di Van Gaal scivola a -4 dal quarto posto.



Torna al successo infine il Liverpool: i Reds travolgono lo Stoke grazie alla doppietta di Origi e ai sigilli di Moreno e Sturridge, inutile il momentaneo pari di Krkic.