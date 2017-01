Van Basten: "Il Milan ai cinesi proprio non mi va giù"

Il Milan sta passando in mano ai cinesi e Van Basten è già nostalgico. L'olandese, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha ammonito: "Non posso pensare ai cinesi padroni di Inter e Milan, due società così gloriose devono restare agli italiani. Non è solo una questione di fascino e storia, di Moratti o Berlusconi. C'è anche la passione: non ha prezzo. No, il Milan ai cinesi proprio non mi va giù".