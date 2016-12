Van Ginkel, carica-derby: "Partita speciale, vale l'Europa"

16:44 - "Sono molto felice. E' una grande attesa. Il derby, non vedo l'ora. E' una gara speciale, e può valere l'Europa League". Le parole di Marco Van Ginkel aprono il derby dei debuttanti in casa Milan (e Inter, l'interista è Shaqiri). Ventunenni a confronto, in una sfida che cerca emozioni e "motivi", a prescindere dalla classifica che, si sa, è modesta: mai così in basso le milanesi, da oltre 30 anni. Non doveva succedere. Sta accadendo.

Il sito ufficiale del Milan, propone (appunto) l'olandese attraverso Twitter. Ci sta un po' tutto, curiosità e amenità e anche fieri propositi. "Indossare la maglia rossonera, la maglia di questo club che ha stravinto a livello mondiale, è una emozione forte. Basta andare a casa-Milan e vedere i trofei in bacheca, per emozionarsi".

Per Van Ginkel, l'opportunità di giocarselo dal primo minuto, il derby. All'andata l'1-1 che segnava il ritorno di Mancini sulla panchina interista l'aveva vissuto in panchina.

"Il mio idolo nel mondo del calcio? Marco Van Basten. Non so se i miei giocatori mi hanno chiamato Marco pensando a lui... Il sogno per questa partita è vincerla, il mio sogno è di segnare e di vincere. Noi siamo pronti, caricatissimi. Non resta che giocare".