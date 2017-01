Van Gaal smentisce il ritiro: "Mi prendo anno sabbatico"

Louis van Gaal non dice addio, almeno per ora. Il tecnico ha smentito le indiscrezioni dei media olandesi che avevano parlato di ritiro dopo un grave lutto familiare la morte del genero. Il tecnico olandese libero da quando è stato esonerato dallo United lo scorso maggio ha chiarito a Cadena Ser: "Ho rifiutato l'offerta di allenare il Valencia, ma non mi sono ritirato. Prenderò un anno sabbatico e poi deciderò cosa fare. C'è una grande possibilità di ritirarmi ma non è definitiva".