Van Gaal: "Quando Rooney parla, è impossibile capirlo"

Rooney è appena diventato il miglior marcatore della storia della Nazionale inglese arrivando a quota 50 reti. Ma se l'attaccante sul campo si esprime al meglio, non si può dire la stessa cosa quando deve parlare in pubblico. Almeno a sentire Luis Van Gaal : "Io quando parlo articolo bene, ma voi pensate che se mettere Rooney a parlare qui la gente possa capire ciò che dice? Semplicemente è impossibile", ha spiegato il tecnico dello United a RTL4.

Già nell'ottobre del 2014 Roy Hodgson, ct dell'Inghileterra, aveva fatto una battuta che provocò delle polemiche: "Rooney con il suo accento di Liverpool non è certo la persona adatta a tenere un discorso in una sala piena"". Per poi scusarsi: "Non volevo offendere Wayne e la gente di Liverpool, anche mia moglie è di lì".