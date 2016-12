Van der Meyde a El Ghazi: "Non andare al Milan, non fa per te"

"Non andare al Milan, l'Italia non fa per te". E' questo il "consiglio" che Andy van der Meyde ha dato a Anwar el Ghazi, attaccante olandese nel mirino dei rossoneri. Tutto è avvenuto durante una puntata di "Bij Andy in de auto", trasmissione tv in cui l'ex centrocampista dell'Inter invita persone famose a salire sulla sua auto per un'intervista. "Sono felice all'Ajax, sto veramente bene qui", ha risposto la punta dell'Ajax.