Van Basten saluta la nazionale olandese: "Lavorerò con la Fifa"

Nuova avventura per Marco van Basten. L’indimenticato ex campione del Milan, che dal 9 luglio 2015 è il vice allenatore di Danny Blind sulla panchina della nazionale olandese, è pronto per cambiare ruolo: “La Fifa mi ha offerto la possibilità di lavorare per lo sviluppo e la riforma del calcio e di utilizzare le mie idee e le mie opinioni su questioni come norme arbitrali e programmi di sviluppo" ha detto il tre volte Pallone d'Oro.