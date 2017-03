1 marzo 2017 09:05 Valeri fa arrabbiare tutti: la moviola di Juve-Napoli

Manca un rigore per il Napoli, c'è quello su Cuadrado. E in avvio Strinic...

La rabbia del Napoli, la risposta pacata della Juve. Il post partita dell'andata della semifinale di Coppa Italia giocata allo Stadium è piena di veleni. Per la direzione arbitrale di Valeri, attaccato da tutta la societò partenopea, a partire dai giocatori (Reina e Tonelli in primis) e poi anche dai dirigenti. De Laurentiis, negli Usa, ha fatto trapelare il proprio nervosismo. Il Corriere dello Sport riporta uno sfogo: "Al ritorno facciamo giocare la Primavera". Resta da capire quanto sia giustificata l'arrabbiatura della squadra di Sarri. Andiamo ad analizzare gli episodi chiave del match.



STRINIC SU DYBALA, CHE RISCHIO13' - È la Juve a reclamare un rigore in avvio di partita, quando Strinic allarga un braccio in area per sbilanciare Dybala, lanciato verso la porta di Reina. Il contatto c'è, non è particolarmente violento ma basta probabilmente a dare fastidio all'argentino, che comunque conclude (e Reina para). Decisione al limite, Valeri non fischia. Ma il terzino croato rischia grosso.



REGOLARE IL GOL DI CALLEJON36' - Regolare il gol del vantaggio del Napoli con Callejon. L'attaccante parte in posizione regolare per questione di centimetri sul passaggio di Insigne. Ottima chiamata dell'assistente di Valeri.



NETTO IL RIGORE DI KOULIBALY SU DYBALA46' - Pochi dubbi, anzi nessuno, sul primo rigore concesso alla Juventus. Koulibaly stende Dybala, schiacciando a terra il piede dell'attaccante argentino. È vero, il numero 21 della Juve inizia l'approccio verso il difensore con un piccolo slancio per prepararsi all'impatto, ma non ci sono dubbi sulla concessione del rigore.



SU ALBIOL ERA RIGORE: CONTATTO CON PJANIC68' - Qualcuno ha ricordato lo sviluppo dell'azione del 1998 di Juve-Inter, quando non fu concesso il rigore ai nerazzurri per il contatto Iuliano-Ronaldo e, sul capovolgimento di fronte, ne fu assegnato uno alla Juventus. Concentriamoci sul rigore reclamato dal Napoli. Albiol va giù nell'area della Juve, stretto nella morsa tra Bonucci e Pjanic. Ma con il difensore bianconero non c'è alcun contatto. Albiol si prepara invece all'impatto con la gamba di Pjanic, che è netto come mostra un replay da dietro la porta. Era rigore per il Napoli.