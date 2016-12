Valencia, già finita l'era Neville. Arriva Ayestaran

"Mi spiace non portare a termine il mio lavoro, ma capisco che i risultati non sono stati all'altezza", ha detto Neville. Il suo periodo sulla panchina valenciana è stato tutt'altro che positivo. Pochissimi successi, tante batoste tra cui il pesantissimo 7-0 in Coppa del Re col Barcellona. Nell'ultima di campionato, con il Valencia sotto per 0-2 in casa contro il Celta, i tifosi lo avevano fischiato pesantemente, intonando cori come "Neville via subito".



Al suo posto, fino al termine della stagione, arriva Paco Ayestaran, che conosce benissimo Valencia: è stato infatti il vice di Benitez dal 2001 al 2004, quando il club spagnolo sollevvò due Liga e una Coppa Uefa. Come vice-Benitez ha anche vinto la Champions al Liverpool nel 2005.