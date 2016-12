Valencia, Gary Neville è il nuovo allenatore

Neville, 40 anni, ha firmato un contratto fino a giugno e sarà presentato giovedì pomeriggio ma inizierà a lavorare solo domenica, saltando la delicata sfida di sabato contro il Barcellona, in vista della partita di Champions League contro il Lione. "Sono molto emozionato per questa esperienza, non vedo l'ora di lavorare con il gruppo e gioire con una tifoseria molto calda" ha detto Neville.