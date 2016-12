Valdifiori: "Napoli, sarò il tuo Pirlo"

Mirko Valdifiori non ha paura del grande salto da Empoli: "A Napoli avverto la tensione ma è giusto quando giochi per grandi obiettivi". Sarri lo ha fortemente voluto e il regista non ha intenzione di tradirlo: "So quel che chiede e il mio ruolo. Pirlo è il mio modello, darò il massimo per far contenti i tifosi". Poi un retroscena di mercato: "De Laurentiis mi seguiva da marzo, che orgoglio quando mi ha chiamato".