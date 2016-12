Ussi, comunicato contro Mancini: "Comportamento inaccettabile con la collega Calcagno"

Il comportamento "tenuto da Roberto Mancini nei confronti della collega di Mediaset Mikaela Calcagno" al termine del derby Milan-Inter è ritenuto "inaccettabile" dall'Unione stampa sportiva italiana. “Un'esibizione di grande maleducazione e arroganza che non può certo essere giustificata dal risultato della partita”, si legge nel comunicato diffuso dall'Ussi, in cui si chiede un incontro con l'Aia. “Poiché non è il primo episodio del genere e già altri allenatori, famosi e ben retribuiti come Mancini, hanno tenuto analoghi comportamenti nei confronti di giornalisti, colpevoli solo di aver rivolto domande, l'Ussi chiede un incontro urgente al presidente dell'Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri, per affrontare il problema e riportare il dialogo tra le parti su un piano di reciproco rispetto e civiltà", conclude la nota.