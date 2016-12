Usa, Ronaldo compra squadra in Florida: "Diventeremo potenza globale" 

20:11 - Il Fenomeno investe nel calcio. Sbarca negli Usa, diventa co-proprietario del Fort Lauderdale Strikers scommettendo sulla rinascita del club e il boom del soccer a stelle e strisce. A 38 anni Ronaldo si reinventa imprenditore-magnate-mecenate e, insieme ad altri investitori brasiliani già nella società da settembre, acquista il 25 percento delle azioni della squadra che a cavallo tra gli anni '70 e '80 ha ospitato al sole della Florida giocatori come George Best, Gerd Muller, Teofilo Cubillas e Gordon Banks.

Il Fenomeno punta in alto con l'ambizione di trasformare il club che ora milita nella seconda divisione Usa in una "potenza globale. Non ci sono dubbi sul fatto che il bel gioco stia crescendo in modo esponenziale negli Stati Uniti e vi garantisco - ha continuato - che la North American Soccer League avrà un ruolo chiave nella crescita del calcio professionistico negli Stati Uniti". L'annuncio arriva a meno di un mese dall'accordo di partnership con il Corinthians (ex club di Ronaldo), che a gennaio si allenerà per una settimana al Lockhart Stadium, campo dei Fort Lauderdale Strikers, prima di prendere parte alla Florida Cup, con squadre come Fluminense, Bayer Leverkusen e Colonia.