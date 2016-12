Uruguay, Tabarez: "Soffro di neuropatia cronica, ma non me ne vado"

Tabarez rompe così il silenzio per fare chiarezza sul suo stato di salute e smentire le voci di un imminente addio alla Celeste. Il 69enne allenatore non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina e fa chiarezza sulle sue condizioni di salute. "Sto bene. Non benissimo, ma diciamo che me la cavo. E soprattutto non ho nessuna intenzione di andarmene - ha spiegato - Finché sentirò l’appoggio della mia famiglia, dei dirigenti e dei miei collaboratori e finché i giocatori mi seguiranno, andrò avanti".