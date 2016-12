Uruguay, scontri tra tifosi e polizia: sospeso il derby Nacional-Peñarol. 100 arresti

Il derby di Montevideo tra Penarol e Nacional è stato sospeso per gli scontri tra tifosi e polizia dentro e intorno allo stadio Centenario. Più di 100 persone sono state arrestate. Con una vittoria il Nacional, attualmente al secondo posto nel campionato uruguaiano, avrebbe potuto salire in alto, mentre il Penarol occupa l'11° posto in classifica. Devastazioni anche in città: ora la federcalcio medita di sospendere il campionato.