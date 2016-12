Uruguay, lesione muscolare per Suarez

Luis Suarez farà di tutto per partecipare alla Coppa America del Centenario con il suo Uruguay. Nella finale di Coppa del Re contro il Siviglia, l'attaccante ha dovuto lasciare il campo in lacrime per un infortunio. Gli accertamenti medici ai quali Suarez si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare. Il giocatore inizierà il recupero con il Barcellona e dal primo giugno raggiungerà la sua Nazionale con l'obiettivo di recuperare per partecipare al torneo. Sarà una lotta contro il tempo.



Suarez è stato inquadrato dalle telecamere mentre festeggiava con i compagni di squadra dopo il gol del vantaggio dei catalani nei supplementari, ma l'attaccante camminava cautamente e a tratti sembrava ancora dolorante. La tv ha mostrato il cannoniere in lacrime in panchina dopo la sostituzione, con i compagni a confortarlo.