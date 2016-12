United, Shaw dopo l'operazione: "Inizia il mio viaggio verso il ritorno in campo"

Luke Shaw torna a sorridere. Il difensore del Manchester United ha postato su Instagram una foto dopo l'operazione in ospedale per ricomporre la frattura di tibia e perone, conseguenza dell'intervento di Hector Moreno (che è andato a trovarlo) nella partita di Champions contro il Psv. "Grazie ai medici per come si sono presi cura di me, non lo scorderò mai! Ora partirò subito per Manchester per cominciare il percorso che mi farà tornare presto in campo" le parole di Shaw.