United, Pogba te lo paga Ibrahimovic: boom di vendite per la numero 9

A Manchester è scoppiata la Zlatan-mania, almeno stando al Sun. Secondo il tabloid inglese infatti in una sola settimana i Red Devils avrebbero già venduto le maglie numero 9 di Ibrahimovic ("scippata" non senza polemiche a Martial) per un totale di 76 milioni di sterline, pari a circa 90 milioni di euro. Nello store ufficiale la maglietta è in vendita a 105 euro, quindi il numero di pezzi venduti sarebbe superiore agli 800mila.