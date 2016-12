United: Mourinho: "Pogba è pronto per giocare, non per 90'"

"Pogba è pronto per giocare". Mourinho annuncia il debutto-bis del francese in Premier League venerdì contro il Southampton. L'ex bianconero aveva saltato la prima dello United con il Bournemouth per squalifica. "Paul si è allenato per più di una settimana, circa 10-11 giorni, l'adattamento è stato facile perché lui è cresciuto qui, conosce il club e conosce tutti - ha detto il portoghese - Novanta minuti? Non credo. Super prestazioni? Non credo".