United, Mourinho attacca i suoi: "In campo come in un'amichevole estiva"

Bufera vera sul Manchester United. Un'altra sconfitta per José Mourinho , sconfitto 2-1 dal Fenerbahce e al momento al terzo posto nel girone di Europa League. Durante il match Ibrahimovic si è contraddistinto per aver preso per il collo un avversario , mentre al termine del match il tecnico davanti ai giornalisti ha attaccato i propri giocatori: " Sono scesi in campo come se fosse un'amichevole estiva . Non erano né pronti né concentrati".

La stampa inglese non ha dato scampo a Mou e alla sua squadra. Pesanti gli attacchi sui tabloid. Ma pesantissime sono state le parole del tecnico contro i propri giocatori: "Una squadra che concede gol dopo due minuti è una squadra che non è pronta, non è mentalmente preparata, non è focalizzata, non è concentrata".



Mourinho non è la prima volta che in stagione attacca i suoi uomini: "I nostri problemi riguardano l'atteggiamento, l'approccio. Loro hanno giocato come se si trattasse di una finale di Champions, noi come un'amichevole estiva. Il Fenerbahce ha meritato di vincere: il calcio non è solo qualità, ma anche spirito di sacrificio, voglia di giocare oltre i propri limiti".



Non ha mancato di sottolineare l'atteggiamento degli avversari, però: "Loro volevano andare in vantaggio per mettere la partita su binari ben precisi. Hanno rallentato il gioco, hanno messo pressione all'arbitro e hanno simulato. Ma è colpa nostra".