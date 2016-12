United, ecco la "lista nera" di Mou: via Darmian e altri 7

Dopo l'ennesima debacle, Mourinho passa all'attacco. Secondo il Telegraph, lo Special One avrebbe infatti stilato un elenco di giocatori di cui intende liberarsi nelle due prossime sessioni di mercato. In particolare, per ridisegnare la rosa e rilanciare i Red Devils, nella "lista nera" del tecnico portoghese figurerebbero Darmian e altri sette calciatori ritenuti inadatti alla rifondazione. In discussione ci sarebbe anche Ibrahimovic.