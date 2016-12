Under 21, Slovacchia-Italia: Di Biagio convoca 24 giocatori, non c'è Rugani

11:26 - Sono 24 i convocati da Di Biagio per il playoff contro la Slovacchia, che potrebbe garantire all'Under 21 azzurra la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria. Non c'è Rugani (Empoli), che dovrebbe essere convocato da Antonio Conte con la Nazionale A. Attacco affidato a Belotti, Berardi, Bernardeschi e Longo. L'andata si giocherà a Zlate Moravce il 10 ottobre, ritorno in programma a Reggio Emilia il 14 ottobre.

I convocati dovranno trovarsi domenica 5 ottobre, entro le ore 22,30, nel 'Mancini park hotel', a Roma. Gli azzurrini partiranno poi per Vienna, da dove poi proseguiranno per la Slovacchia. L'elenco completo: Luca Antei (Sassuolo), Francesco Bardi (Chievo), Daniele Baselli (Atalanta), Cristian Battocchio (Entella), Andrea Belotti (Palermo), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Marco Benassi (Torino), Matteo Bianchetti (Empoli), Cristiano Biraghi (Chievo), Alessio Cragno (Cagliari), Lorenzo Crisetig (Cagliari), Jacopo Dezi (Crotone), Edoardo Goldaniga (Perugia), Nicola Leali (Cesena), Samuele Longo (Cagliari), Salvatore Molina (Atalanta), Nicola Murru (Cagliari), Alessio Romagnoli (Sampdoria), Stefano Sabelli (Bari), Stefano Sturaro (Genoa), Marcello Trotta (Fulham, Ing), Federico Viviani (Latina), Davide Zappacosta (Atalanta).