Under 21: Serbia corsara, l'Italia stecca

23:26 - La Serbia Under 21 sbanca lo stadio Vigorito di Benevento battendo 1-0 l'Italia in amichevole. Decide l'incontro una rete firmata da Milunovic nella ripresa. Azzurrini in 10 uomini tutto il secondo tempo per l'espulsione di Berardi. E' stato anche l'ultimo test in vista degli Europei di categoria in Repubblica Ceca, a cui sono qualificate entrambe le squadre: l'Italia è inserita nel Girone B con Inghilterra, Portogallo e Svezia.

Di Biagio si affida alla coppia d'attacco composta da Verdi e Trotta (autori delle due reti contro la Germania di tre giorni fa). La prima occasione dell'incontro è della Serbia con Pesic che, al 12', colpisce in pieno il palo con un colpo di testa ravvicinato su un pallone spizzato da Pantic. Al 33' sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con un gran tiro al volo di Causic che termina di poco a lato. Sul finale di frazione arriva il primo squillo degli azzurrini con l'idolo di casa, Trotta, che scalda le mani a Dmitrovic con un sinistro angolato.



Nell'intervallo Biraghi e lo juventino Sturaro restano negli spogliatoi. Al loro posto entrano Zappacosta e Cataldi. Passano due minuti e arriva la svolta dell'incontro: Berardi, già ammonito, commette un brutto fallo in mezzo al campo e viene espulso. L'Italia, in 10 uomini, subisce al 60' la rete dell'1-0 firmata da Milunovic che, servito da Causic, mette dentro anticipando Bardi in uscita. Anche Sabelli rischia poi il rosso per un intervento durissimo su Stojkovic ma l'arbitro estrae solo il giallo. Al 64' Belotti, subentrato a Trotta, riceve palla in area ma da posizione defilata non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. L'attaccante del Palermo al 38' schiaccia di testa su azione d'angolo ma blocca il portiere serbo. Nonostante il forcing finale gli azzurrini non riescono a sfondare il muro serbo e così arriva la sconfitta nell'ultima amichevole pre-europeo.