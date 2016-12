Under 21, playoff Europei: l'Italia pareggia 1-1 in Slovacchia

07:33 - L'Italia di Di Biagio porta a termina la missione in Slovacchia e strappa un pari che fa ben sperare per il ritorno. Gli azzurrini giocano un primo tempo ordinato e sfiorano il vantaggio con Berardi, murato da Rusov dopo una grande giocata in area. Al 9' della ripresa Belotti, su calcio d'angolo, porta avanti l'Italia. Al 20' è Zrelak, con un sinistro in area, a pareggiare i conti. Nel finale l'Italia accusa la stanchezza ma tiene il pareggio.

IL TABELLINO

Moduli speculari per Di Biagio e Galad, che sul terreno di Zlate Moravce schierano Italia e Slovacchia con il 4-2-3-1 nella gara valida per l'accesso alla fase finale degli Europei under 21 e, di conseguenza, utile ad accedere alle Olimpiadi di Rio 2016. Gli azzurrini partono bene con Bernardeschi che al 3' ci prova di sinistro. Brivido al 17' quando Schranz entra in area e mette fuori di poco un diagonale mancino. Al minuto 33 primo squillo di Belotti che si fa largo di prepotenza e tira forte ma alto. Un minuto prima dell'intervallo grande occasione per l'Italia: Bernardeschi serve Berardi in area, l'attaccante del Sassuolo supera il portiere con una magia ma poi non riesce a mettere in rete con il destro. L'Italia continua a comandare il gioco e al 54' arriva l'importantissimo gol del vantaggio con il "Gallo" Belotti abile a girare in rete una torre di Baselli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Complice la stanchezza, l'Italia comincia a tirare il fiato e la Slovacchia guadagna terreno. I padroni di casa prima reclamano un rigore per un mani di Viviani che l'arbitro giudica involontario e poi segnano con Zrelak (69'), abile a battere con il sinistro Bardi dopo un gran controllo di tacco. L'Italia si chiude per resistere agli attacchi della Slovacchia ma all'84' spreca un buon contropiede che, per poco, Longo subentrato a Belotti non riesce a finalizzare. Brivido finale al 92' quando il gran sinistro di controbalzo di Mazen finisce di poco alto.

Martedì prossimo il ritorno a Reggio Emilia: basterà un pareggio a reti bianche per passare il turno ma questa Italia ha sicuramente le carte in regola per battere la Slovacchia.

LE PAROLE DI DI BIAGIO

"Abbiamo un po' sofferto il loro ritorno - ha ammesso alla fine il tecnico Luigi Di Biagio - È stata la partita che mi aspettavo, la loro aggressività ci ha creato dei problemi. A Reggio Emilia bisognerà giocare meglio. Si deve essere ottimisti, è fuori di dubbio, era una partita dove il loro modo di giocare poteva crearci problemi e ce li ha creati".

GLI ALTRI RISULTATI

Negli altri spareggi per i playoff dell'Europeo under 21 si registrano le nette vittorie di Portogallo, Germania e Francia. Ecco i risultati e i marcatori: Francia-Svezia 2-0 (44' Thauvin, 81' Kondogbia); Inghilterra-Croazia 2-1 (13' Ljubicic (C), 58' Kane, 85' Saido Berainho); Ucraina-Germania 0-3 (35' Hofmann, 61' Volland, 79' Hofmann). La Spagna non è andata oltre lo zero a zero in trasferta contro la Serbia, stesso risultato nella sfida tra Danimarca e Islanda. Ieri, infine, il Portogallo ha battuto due a zero l'Olanda con reti di Sergio Oliveira e Carlos Mane.



IL TABELLINO

SLOVACCHIA-ITALIA 1-1

Slovacchia (4-4-1-1): Rusov; Pauschek, Ninaj, Texeira, Mazan; Schranz (21' st Malec), Lasik, Paur, Mihalik (11' st Lobotka); Hrosovsky; Zrelak. A disp: Le Giang, Hudak, Skirinar, Duda, Skvarka, Meszaros. All. Galad

Italia (4-2-3-1): Bardi; Zappacosta, Rugani, Bianchetti, Biraghi; Viviani, Baselli (26' st Crisetig); Bernardeschi (16' st Molina), Battocchio, Berardi; Belotti (42' st Longo). A disp: Leali, Antei, Sabelli, Benassi, Longo, Trotta. All. Di Biagio

Arbitro: Artur Dias (Por)

Marcatori: 9' st Belotti (I), 24' st Zrelak (S)

Ammoniti: Mihailik (S), Crisetig (I), Molino (I), Viviani (I)

Espulsi: --

Note: --