Under 21, playoff Euro 2015: Italia-Slovacchia da dentro o fuori

10:52 - Dentro o fuori. L'Italia Under 21 affronta la Slovacchia nel ritorno del playoff di Euro 2015, l'ultimo scoglio da affrontare per accedere alla fase finale del torneo continentale. A Reggio Emilia gli azzurrini partono con i favori del pronostico ma devono stare attenti a non abbassare la guardia altrimenti, così come accaduto a Zlate Moravce venerdì scorso, gli avversari possono far male. Si riparte dall'1-1 dell'andata firmata Belotti-Zrelak.

Il ct Di Biagio assicura che i suoi ragazzi non giocheranno per lo 0-0, bensì per vincere e chiudere la pratica il prima possibile. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16. L'Italia dovrebbe scendere sul terreno di gioco del Mapei Stadium con Berardi, Bernardeschi e Battocchio alle spalle di Belotti, unica punta. Con Romagnoli infortunato, Di Biagio si affida all'empolese Rugani (richiamato nei giorni scorsi dalla Nazionale Maggiore di Conte). Queste le probabili formazioni:

Italia (4-2-3-1): Bardi; Zappacosta, Bianchetti, Rugani, Sabelli; Viviani, Baselli; Berardi, Bernardeschi, Battocchio; Belotti. A disp.: Leali, Antei, Biraghi, Crisetig, Molina, Benassi, Longo. All: Di Biagio

Slovacchia (4-2-3-1): Rusov; Mazan, Teixeira, Ninaj, Pauschek; Lobotka, Lasik; Hirosovsky, Duda, Schranz; Zrelak. A disp.: Le Giang, Hudak, Skvarka, Bukata, Valjent, Paur, Mihalik. All: Galad