Under 21: l'Italia si mangia la Lituania

Tre punti d'oro quelli conquistati al "Patini" dall'Under 21, che dopo cinque match ufficiali è l'unica squadra ancora imbattuta nel proprio girone. Contro la Lituania (fanalino di coda del Gruppo 2 assieme ad Andorra) è Berardi a firmare l'1-0: vantaggio lampo azzurro, con l'attaccante del Sassuolo che al 2' trova un gol capolavoro col destro. Botta da fuori area su pallone allontanato dalla difesa ospite, e Gertmonas che non può nulla sul missile del numero 10 azzurro. L'Italia concede qualcosa in ripartenza, ma chiude di fatto la pratica al minuto 24: errore di Aleksandravicius in area di rigore e Benassi non perdona, sparando in rete un bolide che colpisce la traversa e termina in rete. Nella ripresa gli azzurrini avrebbero l'opportunità di rendere il successo ancor più rotondo, ma al 72' il sinistro di Bernardeschi scheggia il palo e due minuti dopo è Gertmonas a dire no a Benassi (servito alla perfezione proprio dal fantasista viola). L'Italia può comunque fare festa e guardare al futuro con ottimismo (visto anche il ko della Serbia nel derby balcanico con la Slovenia): la strada verso gli Europei in Polonia è sempre più in discesa.